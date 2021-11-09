Скаржилася на біль у горлі: в Англії наречена померла, не дочекавшись весілля

У жінки діагностували злоякісну пухлину.
В англійському місті Воррінгтон, графство Чешир, наречена померла від невиліковної хвороби, так і не дочекавшись весілля.
Про це пише видання Liverpool Echo.
51-річна Леслі Пероун планувала вийти заміж за Джузеппе Саламоне, але її плани порушив несподіваний діагноз. Їй довелося звернутися до лікаря через біль у горлі, труднощі при ковтанні та кров у слині. Під час огляду у неї виявили злоякісну пухлину стравоходу.
Пероун розпочала курс хіміотерапії, а Саламоне взяв на роботі відпустку та присвячував увесь час своїй коханій.
Однак хіміотерапія не дала результатів і призвела до ускладнень - британку постійно нудило, а її самопочуття стрімко погіршувалося. Тоді лікарі скоригували лікування та призначили пацієнтці радіотерапію. Радіотерапія виявилася ефективною, проте поліпшення тривало недовго, і 25 жовтня Пероун померла.
Раніше повідомлялося, що в Англії наречений зламав три ребра жінці у першу шлюбну ніч.
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