Скаржилася на біль у горлі: в Англії наречена померла, не дочекавшись весілля

Скаржилася на біль у горлі: в Англії наречена померла, не дочекавшись весілля

У жінки діагностували злоякісну пухлину.

В англійському місті Воррінгтон, графство Чешир, наречена померла від невиліковної хвороби, так і не дочекавшись весілля.

Про це пише видання Liverpool Echo.

51-річна Леслі Пероун планувала вийти заміж за Джузеппе Саламоне, але її плани порушив несподіваний діагноз. Їй довелося звернутися до лікаря через біль у горлі, труднощі при ковтанні та кров у слині. Під час огляду у неї виявили злоякісну пухлину стравоходу.

Пероун розпочала курс хіміотерапії, а Саламоне взяв на роботі відпустку та присвячував увесь час своїй коханій.

Однак хіміотерапія не дала результатів і призвела до ускладнень - британку постійно нудило, а її самопочуття стрімко погіршувалося. Тоді лікарі скоригували лікування та призначили пацієнтці радіотерапію. Радіотерапія виявилася ефективною, проте поліпшення тривало недовго, і 25 жовтня Пероун померла.

Раніше повідомлялося, що в Англії наречений зламав три ребра жінці у першу шлюбну ніч.

Читайте також:

В Івано-Франківську відбулася театральна прем`єра гуцульського весілля

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання