Слідство засекретило справу Гіркіна: що відомо

Повідомляється, що в середу, 2 серпня, слідство засекретило розслідування кримінальної справи, порушеної проти ексочільника міністерства оборони фейкової "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

Про це повідомило РБК.

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Російським журналістам інформацію передав адвокат підсудного Олександр Молохов. Однак наразі це єдине, що відомо.

"Стаття 283 КК (розголошення державної таємниці – ред.) – справа серйозна", – підкреслив Молохов.

Від подальших коментарів у справі адвокат відмовився, зазначивши, що перебуває під підпискою про нерозголошення відомостей, що становлять державну таємницю.

Нагадаємо, в Росії суд заарештував терориста Ігоря Гіркіна-Стрєлкова. Його звинувачують у розповсюдженні екстремізму в інтернеті.

У ГУР МО вважають, що затримання Стрєлкова може свідчити про те, що групи впливу в Кремлі перейшли до активної фази внутрішнього протистояння.

Арешт терориста прокоментував російський опозиціонер Олексій Навальний. Він заявив, що затримання колишнього офіцера ФСБ є незаконним. Щобільше, на думку опозиціонера, Стрєлков – політичний в'язень.

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