Следствие засекретило дело Гиркина: что известно

Сообщается, что в среду, 2 августа, следствие засекретило расследование уголовного дела, возбужденного против экс-главы министерства обороны фейковой "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова).

Об этом сообщило РБК.

Детали

Российским журналистам информацию передал адвокат подсудимого Александр Молохов. Однако сейчас это единственное, что известно.

"Статья 283 УК (разглашение государственной тайны – ред.) – дело серьезное", – подчеркнул Молохов.

От дальнейших комментариев по делу адвокат отказался, отметив, что находится под подпиской о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну.

Напомним, в России суд арестовал террориста Игоря Гиркина-Стрелкова. Его обвиняют в распространении экстремизма в Интернете.

В ГУР МО считают, что задержание Стрелкова может свидетельствовать о том, что группы влияния в Кремле перешли в активную фазу внутреннего противостояния.

Арест террориста прокомментировал российский оппозиционер Алексей Навальный. Он заявил, что задержание бывшего офицера ФСБ незаконно. Более того, по мнению оппозиционера, Стрелков – политический заключенный.

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