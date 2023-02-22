"Бал Сатани" у Лужниках: як Путін вихваляв убивць українців під верещання зомбованої масовки (фото, відео)

ТСН.ua зібрав найяскравіші моменти "свята" російської пропаганди.

На так зване "святкування" війни зібралися найвідоміші російські пропагандисти і прихильники Кремля. Більшість учасників привели на святкування як "масовку", а пускали до стадіону їх "під підпис". Оцінили участь у концерті не надто дорого - всього 500 рублів на людину. Учасникам концерту навіть розіслали так звані "інструкції" поводження з журналістами, мовляв, в жодному разі не можна обмовитися про участь "за бабки".

За близько дві години "святкування" на сцені встигли виступити найвідоміші кремлівські прихильники, зокрема Григорій Лепс з піснею "Родина-мать зовет" та гурт "Любэ".

Скриншот з відео

Однак і тут не минулося без казусів. Російському співакові Олегу Газманову довелося заклеїв назву бренду на нагрудній кишені пуховика Prada, щоб заспівати "Господа офицеры".

Співали пісень і нібито самі окупанти. Так, російський вояка, який отримав орден "Мужності" за участь у російському вторгненні в Україну, написав реп за мотивами пісні "Катюша", в якому зауважив, що нібито не Росія почала цю війну і додав: "Но мы закончим. Когда? Еще не точно".

Скриншот з відео

Крім того, на мітингу-концерті в "Лужниках" розповіли історію військовослужбовця з Челябінська з позивним "Ангел", який нібито врятував 367 дітей у Маріуполі під час захоплення міста російськими військами. Разом із ним на сцену вийшли діти з Маріуполя, яких він, як стверджують ведучі мітингу, "врятував". Серед них була дівчинка, яку представили як Аня Науменко.

Скриншот з відео

Щоправда дівчинка дещо перехвилювалася і зізналася, що забула слова, які, ймовірно, були написані для неї наперед.

"Спасибі дяді Юрі за те, що він мене, мою сестру і сотні тисяч дітей врятував", - сказала вона. Потім діти за наполегливим закликом ведучої Юлії Барановської обійняли окупанта.

Виступив на сцені і сам Путін. Хоча цього разу його послання тривало недовго. Президент Росії привітав присутніх у "Лужниках" із Днем захисника вітчизни, прослухав гімн і пішов.

Фото: Associated Press

Під час своєї промови російський диктатор у дусі російської пропаганди заговорив про релігію, сім'ю і "родіну".

"Не дарма одна з найвідоміших молитов починається зі слів "Отче наш". Отче, батько... у цьому є щось близьке кожній людині - адже ми говоримо і "родіна-мать"... За великим рахунком, "родіна" і сім'я в нашому серці - це одне й те саме", - сказав Путін.

Очільник Кремля додав, що сьогодні окупанти нібито захищають свою "родіну", однак від кого - не уточнив. Путін знову заговорив про "історичні території", які нібито зараз обороняють російські війська в Україні.

А поки Путін "співав дифірамби" своїм окупантам, концерт у "Лужниках" охороняло російське ППО.

Згодом виявилося, що і без путінських снайперів не минулося.

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