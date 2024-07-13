"Спочатку хтось має померти": Зеленського розчарувало рішення Байдена щодо ударів по РФ

Президент України Володимир Зеленський заговорив про дозвіл на використання зброї США для ударів по території РФ наприкінці двосторонньої дискусії зі своїм американським колегою Джо Байденом, на що той відповів, що обидві сторони мають продовжувати обговорення цього питання.

Про це пише Politico з посиланням на анонімні джерела, знайомі з ситуацією.

Один зі співрозмовників видання наголосив, що рішення Білого дому щодо зняття обмежень на використання американської зброї не є кінцевим, але до отримання відповіді "так" ще далеко.

За інформацією видання, Володимир Зеленський та очільник його адміністрації Андрій Єрмак були вкрай розчаровані результатами цієї розмови.

"Відчуття завжди одне й те саме: обмеження зрештою знімуть, але спочатку хтось має померти. Здається, що знищення дитячої лікарні недостатньо", – зауважило джерело.

Водночас сам Байден під час своєї пресконференції повідомив, що саме він відповів Зеленському.

"Якби він мав можливість вдарити по Москві, вдарити по Кремлю, чи мало б це сенс? Ні", – пояснив свою позицію президент США.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден помилково назвав Зеленського "Путіним". Це сталося під час виступу американського лідера на події Ukraine Compact на полях саміту НАТО в Вашингтоні.

Президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Ірландії назвав обмовку президента США "помилкою", про яку можна забути.

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