США "полюють" за китайськими банками: чим обернеться для Пекіна допомога РФ - WSJ

У Вашингтоні готують проєкт санкцій, які загрожують відрізати великі китайські банки від світової фінансової системи через підтримку РФ. Таким чином США сподіваються зупинити комерційну підтримку Пекіном російського військового виробництва.

Про це пише The Wall Street Journal.

Від початку війни Китай зважав на застереження Заходу не надсилати зброю РФ, однак після візиту Блінкена до Пекіна минулого року китайський експорт комерційних товарів. різко зріс. Як зазначили американські офіційні особи, допомога Пекіна дозволила Москві відновити свій військово-промисловий потенціал.

"Оскільки держсекретар Ентоні Блінкен 23 квітня вирушає до Пекіна, питання полягає в тому, чи зможе навіть загроза застосування США одного з найпотужніших інструментів фінансового примусу поставити хрест на складній і швидкозростаючій торгівлі між Пекіном і Москвою, яка дозволила Кремлю відновити армію, сильно понівечену більш ніж дворічними бойовими діями в Україні", – мовиться у повідомленні.

США посилюють тиск на Пекін

Китайські банки є головними посередниками для комерційного експорту до Росії, обробляючи платежі та надаючи компаніям-клієнтам кредити для торговельних операцій.

"Китай не може мати і те, і інше. Він не може претендувати на позитивні дружні відносини з країнами Європи, і в той же час підживлювати найбільшу загрозу європейській безпеці з часів закінчення холодної війни", – заявляв Блінкен.

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Американські чиновники намагаються посилити тиск на Пекін, попереджаючи, що Вашингтон готовий вжити заходів проти китайських фінансових установ, які здійснюють торгівлю такими товарами подвійного призначення.

Відключення банків від доступу до долара матиме набагато масштабніші наслідки, ніж звичайні санкції.

Тим часом великі китайські банки відмовилися від будь-якої ролі у сприянні угодам. Їх поступово витіснють маловідомі регіональні китайські банки, які мало працюють у доларовій економіці, а отже, менше бояться американських санкцій.

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Колишня співробітниця російського центробанку Олександра Прокопенко сказала, що платіжні ланцюжки повільно перебудовуються. І росіяни, і китайці адаптуються до нових умов.

Росія посилює торгівлю з Китаєм

Торгівля між країнами різко зросла після зустрічі Сі з Путіним у березні 2023 року. Серед постачань: деталі для гелікоптерів, навігаційне обладнання і верстати, що використовуються для виготовлення прецизійних деталей для зброї і літаків тощо.

"Це, зрештою, дозволило Кремлю прискорити виробництво зброї, в тому числі бронетехніки, артилерії, ракет і безпілотників, і створити ефективну оборону проти контрнаступу України минулого року, - сказав Макс Бергман, старший науковий співробітник CSIS.

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Ба більше, він зазначив, що Путін навряд чи наважився б розпочату повномасштабну війни без під "технологічної" підтримки Китаю.

"Китайські постачання до Росії мали вирішальне значення для відновлення частин російської армії. Китайські лінії постачання також будуть важливими для стійкості російського військового виробництва в найближчі роки, коли Росія почне наступальні дії з метою захоплення нових територій України", – заявив один із дипломатів.

Реакція Китаю

У відповідь МЗС Китаю назвало санкції на свої фірми "економічним примусом, односторонністю і залякуванням".

"Китай і надалі робитиме все необхідне, щоб твердо захищати законні права та інтереси китайських компаній", - заявив речник міністерства.

На що міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що Китай матиме "значні наслідки", якщо його компанії "підтримають війну Росії проти України".

Додамо, 2023 року товарообіг між Китаєм і Росією досягнув нового рекорду.

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