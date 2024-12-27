США припускають, що літак AZAL збила РФ – ЗМІ

Сполучені Штати запропонували свою допомогу в розслідуванні авіакатастрофи.
У США вважають, що азербайджанський літак Embraer 190 у Казахстані міг бути збитий ракетою російської системи протиповітряної оборони.
Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.
"Ми бачили деякі первинні ознаки, які, безумовно, вказують на можливість того, що цей літак був збитий російськими системами протиповітряної оборони", – зазначив Кірбі.
Нагадаємо, в авіакомпанії “Азербайджанські авіалінії” назвали попередню причину катастрофи пасажирського літака Embraer рейсу “Баку–Грозний”, який розбився 25 грудня в Казахстані після інциденту в небі над російською республікою Чечня.
Читайте також: