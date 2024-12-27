США припускають, що літак AZAL збила РФ – ЗМІ

Сполучені Штати запропонували свою допомогу в розслідуванні авіакатастрофи.

У США вважають, що азербайджанський літак Embraer 190 у Казахстані міг бути збитий ракетою російської системи протиповітряної оборони.

Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

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"Ми бачили деякі первинні ознаки, які, безумовно, вказують на можливість того, що цей літак був збитий російськими системами протиповітряної оборони", – зазначив Кірбі.

Нагадаємо, в авіакомпанії “Азербайджанські авіалінії” назвали попередню причину катастрофи пасажирського літака Embraer рейсу “Баку–Грозний”, який розбився 25 грудня в Казахстані після інциденту в небі над російською республікою Чечня.

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