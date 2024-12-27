США предполагают, что самолет AZAL сбила РФ — СМИ

Соединенные штаты предложили свою помощь в расследовании авиакатастрофы.
В США считают, что азербайджанский самолет Embraer 190 в Казахстане мог быть сбит ракетой российской системы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.
"Мы видели некоторые первоначальные признаки, которые, безусловно, указывают на возможность того, что этот самолет был сбит российскими системами противовоздушной обороны", – отметил Кибри.
Напомним, в авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" назвали предварительную причину крушения пассажирского самолета Embraer рейса "Баку — Грозный", разбившегося 25 декабря в Казахстане после инцидента в небе над российской республикой Чечня.
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