США предполагают, что самолет AZAL сбила РФ — СМИ

Соединенные штаты предложили свою помощь в расследовании авиакатастрофы.

В США считают, что азербайджанский самолет Embraer 190 в Казахстане мог быть сбит ракетой российской системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

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"Мы видели некоторые первоначальные признаки, которые, безусловно, указывают на возможность того, что этот самолет был сбит российскими системами противовоздушной обороны", – отметил Кибри.

Напомним, в авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" назвали предварительную причину крушения пассажирского самолета Embraer рейса "Баку — Грозный", разбившегося 25 декабря в Казахстане после инцидента в небе над российской республикой Чечня.

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