Черговий візит Сі Цзіньпіна до Москви: експертка пояснила, про що він свідчить

Перемовини між лідерами Китаю та РФ матимуть не лише дипломатичний, але й стратегічний характер з огляду на безпекові виклики регіону, вважає Наталія Бутирська.
Черговий візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви свідчить про підтримку Російської Федерації та сигнал про мир.
Про це повідомляє експертка з питань Східної Азії Наталія Бутирська в ефірі “Ми – Україна”.
"Для Сі Цзіньпіна візит до Москви є традиційною дипломатичною практикою. Цього року Путін відвідав Китай, а наступного року очікується візит китайського лідера до Росії. Це відповідає встановленій традиції взаємних обмінів між стратегічними партнерами”, – зазначила вона.
За словами експертки, перемовини між лідерами будуть мати не лише дипломатичний, але й стратегічний характер з огляду на безпекові виклики регіону.
"Китай прагне бути ключовим учасником процесу мирного врегулювання з огляду на інтереси та безпекові застереження всіх країн євразійського регіону. Цей візит є сигналом про активну участь Пекіна у формуванні нового порядку безпеки в Європі та Азії”, – додала Бутирська.
Нагадаємо, 24 жовтня лідер Китаю Сі Цзіньпін на саміті БРІКС, який відбувся у російській Казані, вдруге заявив про необхідність припинити війну.
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