США планують передати новий пакет військової допомоги Україні: подробиці

Наразі невідомо, коли саме США планують оголосити про новий пакет військової допомоги.

Сполучені Штати Америки незабаром оголосять про ще один пакет військової допомоги для України.

Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає журналіст Fox News Лукас Томлінсон у X.

Також читайте Запаси вичерпуються: Україна уповільнює обстріли Росії ракетами ATACMS

За його словами, найближчими днями адміністрація Байдена оголосить про постачання "великої кількості зброї до України".

Проте Кірбі не вказав, яке саме озброєння увійде до пакету допомоги.

Нагадаємо, адміністрація чинного президента Сполучених Штатів Джо Байдена встигне передати Україні зброї на суму 2,8 мільярда доларів до інавгурації Дональда Трампа.

Читайте також: