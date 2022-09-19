США заступилися за Вірменію: від Алієва вимагають мирних переговорів

Ненсі Пелосі запевнила Єреван у підтримці з боку Вашингтону, а Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з президентом Азербайджану.

У неділю, 18 вересня, спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі під час візиту в Єреван засудила “напади Азербайджану”. Того ж дня держсекретар Ентоні Блінкен закликав президента Азербайджану Ільхама Алієва розпочати мирні переговори.

Як повідомляє агентство Al Jazeera, Пелосі сказала, що бойові дії на кордоні були спровоковані нападами Азербайджану на Вірменію.

"Ми рішуче засуджуємо ці напади. Це було ініційовано азербайджанцями, і це має бути визнано”, - цитує агентство американську чиновницю.

Пелосі також заявила, що її поїздка має особливе значення після “незаконних і смертоносних нападів Азербайджану на територію Вірменії”, які призвели до зіткнень на кордоні, під час яких загинули понад 200 людей.

За її словами, Сполучені Штати вислухали Вірменію щодо її оборонних потреб і Вашингтон хоче підтримати країну в тому, що вона назвала “глобальною боротьбою між демократією та автократією”.

У відповідь в МЗС Азербайджану розкритикували заяви Пелосі, заявивши, що “необґрунтовані та несправедливі” зауваження були серйозним ударом по мирних зусиллях.

Того ж дня очільник Держдепартаменту США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, закликавши його поновити переговори з Вірменією.

"Сьогодні я поговорив із президентом Азербайджану Алієвим, щоб вітати недавнє припинення вогню та закликати до розведення збройних сил та повернення до мирних переговорів із Вірменією", - повідомив він у своєму Twitter.

I spoke with Azerbaijan President Aliyev today to welcome the recent ceasefire and to urge a disengagement of military forces and a return to peace negotiations. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 18, 2022

Нагадаємо, У Єревані вимагають, щоб Вірменія вийшла з організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

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