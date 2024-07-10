Стадо слонів затоптало туриста: подробиці трагедії

Представник місцевої ради з туризму каже, що самиця стада "розлютилася", оскільки там були присутні дитинчата, і накинулася на нього.

Іспанського туриста на смерть затоптало стадо слонів у національному парку в Південній Африці після того, як він вийшов з автомобіля, щоб сфотографувати тварин.

Про це пише Independent.

За повідомленням місцевої поліції, 43-річний турист, ім'я якого офіційні особи не називають, відвідував у неділю, 7 липня, національний парк Піланесберг разом із трьома іншими мандрівниками. Під час сафарі вони помітили стадо слонів, серед яких було декілька дитинчат. Він вийшов з автомобіля, щоб сфотографувати їх.

Представник місцевої ради з туризму Пітер Нел розповів журналістам, що матріархиня стада "розлютилася", оскільки з нею були діти, і накинулася на нього. Решта стада слонів також почала нападати на нього.

За повідомленням південноафриканського видання The Citizen, туриста відвезли до лікарні, де він помер внаслідок отриманих травм.

Один з відвідувачів парку розповів, що бачив, як повз них промчала карета швидкої допомоги, яка, ймовірно, забрала пораненого туриста з парку.

"Відвідувачі парку повинні розуміти, що це дикі тварини", - повідомило джерело The Citizen. "Не можна просто вийти з машини і підійти до тварини. Селфі або наближення до тварини, яка може сприйняти вас як загрозу або загарбника її території, може мати жахливі наслідки".

Нагадаємо, слон на смерть розчавив доглядача зоопарку після того, як той ткнув у нього палицею. Якою буде доля тварини, поки що невідомо.

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