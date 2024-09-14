Стало відомо, чи готовий Путін виконати свої погрози НАТО - The Telegraph

Погрози Кремля щодо можливого конфлікту між Росією та НАТО перебільшені. Європейські уряди вважають, що президент РФ Володимир Путін, можливо, вже вважає себе втягнутим у великий конфлікт, порівнянний з тими, що мали місце між 1914 та 1945 роками.

Про це заявив західний чиновник заявив виданню The Telegraph.

Джерела повідомляють, що Путін не зацікавлений в ескалації до ядерної війни, але може використовувати так звану "горизонтальну ескалацію". Це включає гібридні атаки, такі як найм агентів для підпалів комерційних об'єктів, які підтримують Україну, або напади на залізничну інфраструктуру, через яку доставляється військова допомога до Києва.

Один із чиновників зазначив, що Путін прагне перенести війну на Захід, подібно до того, як Україна вторглася в російський регіон Курськ. Аналіз показує, що Путін часто порушує червоні лінії без серйозних наслідків у вигляді відплати. У своєму зверненні про початок "спеціальної військової операції" Путін попереджав, що західна допомога Україні матиме серйозні наслідки.

Загрози Путіна, такі як можливе використання крилатих ракет Storm Shadows або американських ракетних установок Himars, сприймаються як спроба стримати постачання сучасних систем озброєння в Україну. Водночас такі озброєння, як Himars і танки, вже продемонстрували свою ефективність у контрнаступах України.

Попри те, що Путін і його прибічники часто погрожують, реальних серйозних ескалацій не відбулося. Наприклад, удар Storm Shadow по штабу Чорноморського флоту в Севастополі не призвів до помітних дій з боку Кремля. Багато аналітиків вважають, що Путін не зацікавлений у виконанні своїх погроз Західним країнам, адже його сили вже розтягнуті в Україні, і він міг би погодитися на мирну угоду в обмін на збереження захоплених територій, якщо переможе кандидат, що може змінити ситуацію в США.

Нагадаємо, президентРФ Володимир Путін пригрозив Великій Британії та Сполученим Штатам Америки тим, що вони будуть "воювати" з Росією, якщо дозволять Україні використовувати ракети великої дальності для ударів по цілях у його країні.

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