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Стало відомо, хто стане новим прем'єром Великої Британії

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Стало відомо, хто стане новим прем'єром Великої Британії

Фото: Associated Press

Майбутнім прем'єром Великої Британії стане Ріші Сунак.

Колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак стане новим прем'єром Великої Британії. Лідер Палати громад Великої Британії Пенні Мордонт зняла свою кандидатуру з виборів прем'єр-міністра Великої Британії та голови Консервативної партії. Таким чином, Сунак залишився єдиним кандидатом на посаду.

"Ми обрали нашого наступного прем'єр-міністра. Це рішення є історичним і ще раз свідчить про різноманітність і талант нашої партії. Ріші має мою повну підтримку", - йдеться в заяві Пенні Мордонт.

Вона додала, що новому уряду консерваторів треба об'єднатися перед країною та новим прем'єром, щоб разом працювати на благо британців.

Зазначимо, Ріші Сунак - член Консервативної партії, став міністром фінансів у лютому 2020 року, і через кілька тижнів йому довелося керувати економікою Великої Британії в умовах пандемії та карантинів. Обіймав він цю посаду до 5 липня 2022 року.

Від Джонсона до Сунака

7 липня Борис Джонсон подав у відставку з поста прем’єр-міністра Великої Британії.

За крісло прем’єра тоді боролися екс-міністр фінансів Ріші Сунак та міністр закордонних справ Елізабет Трасс.

6 вересня Трасс стала прем'єр-міністром Великої Британії. На посаді очільниці британського уряду пробула лише 44 дні, що є найкоротшим терміном в історії країни. Вже 20 жовтня вона подала у відставку.

Борис Джонсон відмовився від повторної боротьби за прем'єрське крісло Великої Британії. І це попри те, що в нього була підтримка достатньої кількості однопартійців.

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Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
3123
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