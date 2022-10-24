Стало відомо, хто стане новим прем'єром Великої Британії

Колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак стане новим прем'єром Великої Британії. Лідер Палати громад Великої Британії Пенні Мордонт зняла свою кандидатуру з виборів прем'єр-міністра Великої Британії та голови Консервативної партії. Таким чином, Сунак залишився єдиним кандидатом на посаду.

"Ми обрали нашого наступного прем'єр-міністра. Це рішення є історичним і ще раз свідчить про різноманітність і талант нашої партії. Ріші має мою повну підтримку", - йдеться в заяві Пенні Мордонт.

Вона додала, що новому уряду консерваторів треба об'єднатися перед країною та новим прем'єром, щоб разом працювати на благо британців.

Зазначимо, Ріші Сунак - член Консервативної партії, став міністром фінансів у лютому 2020 року, і через кілька тижнів йому довелося керувати економікою Великої Британії в умовах пандемії та карантинів. Обіймав він цю посаду до 5 липня 2022 року.

Від Джонсона до Сунака

7 липня Борис Джонсон подав у відставку з поста прем’єр-міністра Великої Британії.

За крісло прем’єра тоді боролися екс-міністр фінансів Ріші Сунак та міністр закордонних справ Елізабет Трасс.

6 вересня Трасс стала прем'єр-міністром Великої Британії. На посаді очільниці британського уряду пробула лише 44 дні, що є найкоротшим терміном в історії країни. Вже 20 жовтня вона подала у відставку.

Борис Джонсон відмовився від повторної боротьби за прем'єрське крісло Великої Британії. І це попри те, що в нього була підтримка достатньої кількості однопартійців.

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