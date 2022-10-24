Стало известно, кто станет новым премьером Великобритании

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак станет новым премьером Великобритании. Лидер Палаты общин Великобритании Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру с выборов премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии. Таким образом, Сунак остался единственным кандидатом на должность.

"Мы избрали нашего следующего премьер-министра. Это решение является историческим и еще раз свидетельствует о разнообразии и таланте нашей партии. Риши имеет мою полную поддержку", -говорится в заявлении Пенни Мордонт.

Она добавила, что новому правительству консерваторов нужно объединиться перед страной и новым премьером, чтобы вместе работать на благо британцев.

Отметим, Риши Сунак – член Консервативной партии, стал министром финансов в феврале 2020 года, и через несколько недель ему пришлось руководить экономикой Великобритании в условиях пандемии и карантинов. Занимал этот пост до 5 июля 2022 года.

От Джонсона до Сунака

7 июля Борис Джонсон подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании.

За кресло премьера тогда сражались экс-министр финансов Риши Сунак и министр иностранных дел Элизабет Трасс.

6 сентября Трасс стала премьер-министром Великобритании. На должности глава британского правительства пробыла лишь 44 дня, что является кратчайшим сроком в истории страны. Уже 20 октября она подала в отставку.

Борис Джонсон отказался от повторной борьбы за премьерское кресло Великобритании. И это несмотря на то, что у него была поддержка достаточного количества однопартийцев.

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