Стало відомо, коли демократи висунуть свого кандидата у президенти США

Висування кандидата відбудеться за кілька тижнів до зʼїзду партії у Чикаго.

Демократична партія обере свого кандидата на посаду президента США за допомогою онлайн-голосування, яке має відбутися до 7 серпня.

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Про оце повідомляє видання The New York Times.

Голова Національного комітету Демократичної партії Джеймі Гаррісон заявив, що наразі дата голосування ще не призначена.

Також видання поспілкувалось з іншими представниками партії, які заявили, що кандидат буде висунутий до 7 серпня.

Крім того, повідомляється що кандидат у президенти США, яким, ймовірно, стане віце-президент Камала Гарріс, матиме право впливати на те, коли буде обраний та проголосований делегатами кандидат у віце-президенти.

Висування кандидата відбудеться за кілька тижнів до того, як делегати зберуться в Чикаго 19 серпня. Це у свою чергу зведе з'їзд до суто церемоніальної функції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден передав свої повноваження щодо підтримки України Мінфіну та Держдепу США.

Крім того, ми раніше інформували, що Камала Гарріс може замінити Байдена у президентських гонках.

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