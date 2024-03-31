Теракт у Підмосков'ї: МЗС РФ вимагає від України видати голову СБУ Малюка

Російське МЗС опублікувало абсурдну заяву – звинувачує очільника СБУ Василя Малюка у начебто відповідальності за теракт у підмосковному Crocus City Hall і вимагає від України видати його.

Таким чином Кремль вирішив офіційно "покласти відповідальність" за теракт на Україну.

"Здійснений 22 березня у місті Красногорську і кривавий терористичний акт, що шокував увесь світ, - далеко не перша терористична атака проти нашої країни (Росії. – Ред.) останнім часом. Проведені російськими компетентними органами слідчі дії вказують на те, що сліди всіх цих злочинів ведуть в Україну", – йдеться в повідомленні МЗС країни-агресорки.

Про які саме "сліди" йдеться, окупанти звісно ж не уточнили.

Також росіяни переконують, що українці винні у вбивстві пропагандистів Дар'ї Дугіної, Владлена Татарського, пораненні Захара Прилєпіна, підриві Кримського моста та інших.

"У зв'язку з цим МЗС Росії передало владі України вимоги в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму про негайний арешт всіх причетних до цих терактів осіб. Серед цих вимог – арешт глави СБУ В.Малюка, який цинічно визнав 25 березня організацію Україною підриву Кримського мосту у жовтні 2022 року та розкрив деталі організації інших терактів у Російській Федерації", – йдеться у заяві.

У російському відомстві цинічно заявили, що "боротьба з міжнародним тероризмом – обов'язок кожної держави" і закликали Україну "припинити будь-яку підтримку терористичної діяльності".

Зазначимо, що "Ісламська держава" заявила про відповідальність за напад у "Крокусі".

Нагадаємо, що 26 березня суд Москви заочно заарештував голову СБУ Василя Малюка "за звинуваченням у терористичному акті".

Раніше Василь Малюк розповів, хто бомбив Кримський міст та як пропагандист і воєнний злочинець Прилєпін залишився без геніталій.

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