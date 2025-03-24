Трамп анонсував нові винищувачі шостого покоління: що про них відомо

Сполучені Штати Америки працюють над створенням винищувача шостого покоління F-47.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає видання The War Zone.

Видання зазначає, що США і справді мають у своєму розпорядженні два прототипи стелс-винищувачів шостого покоління Next generation air dominance (Ngad), розроблених корпораціями Boeing і Lockheed Martin відповідно.

"Ані Boeing, ані Lockheed Martin офіційно не підтвердили свою участь у проєкті. Компанія Northrop Grumman за власним бажанням відмовилась від участі в торгах, щоб "зосередитися на інших можливостях". Сам факт того, що Ngad взагалі просувається вперед, є новиною, оскільки програму було призупинено, враховуючи занепокоєння щодо її вартості та актуальності. Адміністрація Байдена передала програму адміністрації Трампа саме через цю триваючу невизначеність", – йдеться у матеріалі.

Новітні винищувачі вже проходили льотні випробування упродовж останніх років. Серійне провадження може розпочатися до закінчення терміну президентства Дональда Трампа.

"Очікується, що контракт на розробку інженерно-виробничої частини для Ngad коштуватиме приблизно $20 млрд, хоча протягом усього терміну дії програми компанія отримає замовлення на сотні мільярдів доларів. Кожна копія реактивного літака після початку серійного виробництва оцінювалася в минулому вартістю понад $300 млн. І це за умови, якщо оригінальна концепція літака не змінилася", – зазначає The War Zone.

Програма Ngad — це сукупність систем, які включають пілотований винищувач шостого покоління, безпілотник бойової підтримки, нову зброю, таку як спільна вдосконалена тактична ракета Aim-260, і, можливо, інші секретні системи.

Нагадаємо, Трамп назвав новітній винищувач на свою честь.

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