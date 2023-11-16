Трюдо заблокували в ресторані під час вечері: у чому причина (відео)

Близько 250 протестувальників закликали канадського прем’єра вимагати негайного припинення вогню в Секторі Гази.

Під час короткого перебування у Ванкувері прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо опинився заблокованим у ресторані під час вечері. Довкола закладу зібралися сотні протестувальників з палестинськими прапорами.

Про це повідомляє телеканал CBC News, опублікувавши відповідне відео.

Близько 250 протестувальників закликали канадського прем’єра вимагати негайного припинення вогню в Секторі Гази.

Щоб забезпечити можливість Трюдо разом із охороною та делегацією безпечно вийти з ресторану, довелося залучити близько сотні правоохоронців, які стримували натовп.

Поліцейські створили вільний коридор на тротуарі та вулиці, яким прем’єр-міністр дійшов до автомобіля, який поїхав з місця протесту. Протестувальники скандували "припиніть вогонь зараз" і тримали прапори Палестини.

Унаслідок зіткнення між поліцією та учасниками протесту один правоохоронець отримав поранення. Двох агресивних протестувальників було затримано.

За словами правоохоронців, щойно Трюдо залишив ресторан, учасники протесту розійшлися.

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