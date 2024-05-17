У Баварії обрали нову міс "пивна королева" (фото)

Переможниця конкурсу може не лише пити пиво, але й варити його.

У Баварії обрали нову "пивну королеву", якою цього року стала 22-річна Ліннея Клеє з міста Етцендорф.

Напередодні ввечері Асоціація баварських пивоварів офіційно призначила її на цю посаду, інформує Bild.

Переможниця конкурсу може не лише пити пиво, але й варити його, оскільки за порадою батька вона обрала професію броварника.

Крім того, членів журі вразило її хобі: на відео вона вміло пасується зі своїми партнерами з футбольної команди — Клеє грає у півзахисті за місцеву аматорську команду з Етцендорфа. Щоправда, цього сезону дівчина поки що не забила жодного гола.

Ліннея, крім англійської, французької та німецької, вільно розмовляє фінською мовою. Річ у тім, що її мама родом з Фінляндії, тому Ліннея росла у двомовному середовищі. У своїй заявці дівчина вказала, що з 16 років мріяла стати "пивною королевою Баварії". За словами Клеє, найбільше їй подобається пшеничне пиво.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пивовар з Німеччини придумав пиво на березовому соку.

Крім того, ми раніше інформували, що каліфорнійська компанія створила пиво зі стічної води.

Читайте також: