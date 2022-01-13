У Біловезькій пущі Білорусі стадо зубрів провалилося під кригу: загинула 21 тварина

У Біловезькій пущі Білорусі стадо зубрів провалилося під кригу: загинула 21 тварина

Стадо зубрів перетинало річку через лід, але під час переправи частина тварин провалилася.

У Гродненській області Білорусі на території "Біловезької пущі" сталася масова загибель зубрів.

Про це повідомляє Мінприроди Білорусі.

21 зубр провалився під кригу на річці Медянка. За попередніми даними, величезне стадо зубрів, чисельністю не менше 100 особин, долало річку по льоду. Під час переправи частина тварин провалилася під кригу.

13 січня всіх загиблих зубрів витягли з-під льоду. Також на іншому березі річки було знайдено загиблого цьогорічка (зубр віком 10-11 місяців). Він був загризений хижаками, ймовірно, вовками.

Зазначимо, що зубри занесені до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи.

Нагадаємо, що взимку минулого року на Вінниччині народилося 12 зубрів і тепер це найбільше стадо червонокнижних тварин в Україні.

Читайте також: