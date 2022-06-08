У Чехії через витік невідомої речовини у будинку госпіталізували 36 осіб

У Чехії через витік невідомої речовини у будинку госпіталізували 36 осіб

Мешканці багатоквартирного будинку в чеському місті Яблонець-над-Нісою були госпіталізовані через задишку та відчуття печіння в горлі.

Увечері у вівторок, 7 червня, понад тридцять осіб, серед яких рятувальники та поліцейські, були госпіталізовані через витік невідомої речовини в багатоквартирному будинку в чеському місті Яблонець-над-Нисою. Тутешніх мешканців довелося евакуювати.

Про це повідомляє видання Jablonecky Denik з посиланням на чеську поліцію.

Через різкий запах невідомої речовини мешканці будинку викликали рятувальників. До людей, які постраждали через випари невідомої речовини викликали швидку медичну допомогу. П’ятеро з них відчували задишку та печіння в горді і їх терміново госпіталізували.

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Зараз у лікарнях перебуває 36 осіб, з них 23 мешканці будинку, а решта – рятувальники та поліцейські, які займалися евакуацією та з’ясовували обставини інциденту.

Наразі не відомо, яка саме речовина стала причиною цього випадку, фахівці за допомогою спеціальних детекторів взяли проби повітря, проводиться їх аналіз. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше МОЗ України опублікувало інструкцію, що робити у разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві.

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