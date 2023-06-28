У Франції спалахнули протести, бо поліція застрелила підлітка за відмову зупинити авто (відео)

Учасники протестів підпалювали машини та сміттєві баки, руйнували автобусні зупинки та запускали феєрверки біля відділку поліції.

У Франції поліцейські застрелили 17-річного хлопця, який не зупинив автомобіль на вимогу, після чого спалахнули масштабні протести з підпалюванням машин та запусками феєрверків.

Про це повідомляє BBC.

У Мережі поширюється відео, на якому зафіксовано, як поліцейський спрямовує пістолет на водія автомобіля, після чого лунає постріл.

Медики швидкої допомоги намагалися реанімувати підлітка на місці події, однак він невдовзі помер. Правоохоронці затримали офіцера, якого звинувачують пострілі, за підозрою у вбивстві.

На відео з соцмереж, яке було підтверджене інформагентством AFP, помітно, як двоє поліцейських намагаються зупинити авто. У машині під час стрілянини перебували двоє невідомих. Один пасажир авто втік, а іншого затримали та взяли під варту.

Внаслідок цього інциденту ввечері 27 червня спалахнули протести в Нантері – районі, де був застрелений хлопець. Учасники протестів підпалювали машини та сміттєві баки, руйнували автобусні зупинки та запускали феєрверки біля відділку поліції. Для розгону протестувальників силовики застосували сльозогінний газ. Однак деякі з учасників протестів усю ніч зводили барикади.

Начальник поліції Парижа Лоран Нуньєс заявив, що дії поліцейського "викликають питання". Водночас він припустив, що правоохоронець міг відчувати загрозу.

У Франції влаштували протести після вбивства поліцейськими підлітка за відмову зупинити авто

Нагадаємо, у Франції була застрелена 11-річна британська дівчинка під час суперечки між двома сусідами через їхні сади.

Читайте також: