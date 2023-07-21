У ГУР є інформація про підготовку нових заколотів у Росії

Наразі інформацію про це розголошувати ніхто не буде.

Українська розвідка має інформацію про те, що в Росії можуть готувати нові заколоти проти влади. Їх почали готувати після того, як бунт влаштував засновник терористичного угруповання "Вагнер" Євгєн Пригожин.

Про це в етері телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

На питання про те, чи є інформація про підготовку нових заколотів, Юсов відповів "так, дані є".

Водночас він зазначив, що наразі інформацію про це розголошувати ніхто не буде, щоб не полегшувати роботу російським спецслужбам.

"Так. Дані є. Але навіщо ми зараз ділитимемося цими даними? Ми ж розуміємо, що нас, у тому числі, й ФСБ може дивитися. І вони це із задоволенням записують. Давайте не полегшувати їм роботу", - зазначив представник ГУР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські правоохоронці затримали терориста Ігоря Гіркіна.

Крім того, ми раніше інформували, що представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що затримання терориста Ігоря Гіркіна в Росії свідчить про початок активного протистояння між вежами Кремля.

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