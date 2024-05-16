У Хаттусі знайшли монолітний "камінь бажань" із нефриту: що про нього відомо

В часи Хетської імперії "камінь бажань" міг мати релігійне значення.

У Хаттусі, столиці давнього Хетського царства, виявили монолітний камінь із нефриту - його називають “каменем бажань”. Вчені досі остаточно не з’ясували, чим насправді є артефакт.

Про це пише видання IFLScience.

Як зазначається, у стародавніх руїнах Великого храму, на території сучасної Туреччини, знайшли масивний камінь кубічної форми, який був виготовлений із нефриту. Місцеві мешканці називають його “каменем бажань”. В часи Хетської імперії він міг мати релігійне значення.

Хетська імперія з 2000 року до н. е. до 1340 року до н. е. процвітала як найбільша держава на Близькому Сході. У зеніті свого розквіту столиця Хаттуса з населенням приблизно 40 000 - 50 000 осіб могла похвалитися величними храмами, царськими резиденціями та міцними фортифікаційними спорудами.

Проте вже близько 1200 року до н. е. місто поступово занепало, залишивши після себе численні артефакти та руїни, зокрема нефритовий моноліт, що знаходиться у Великому храмі.

Що цікаво, цей камінь зеленуватого відтінку, виготовлений він із серпентиніту або нефриту, вирізняється своєю унікальною збереженістю у вигляді суцільного моноліту.

Нагадаємо, ділянка шосе довжиною 240 км, що з'єднує два міста в Саудівській Аравії, має титул найдовшої прямої дороги у світі.

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