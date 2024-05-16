Навіщо мозку сон: науковці зробили шокувальне відкриття

Дослідники з’ясували, що неспання, активність і фізичні вправи можуть ефективніше очищувати мозок від токсинів.

Тривалий час вважалося, що мозок використовує сон, щоб позбутися шкідливих речовин. Однак тепер науковці з'ясували, що здатність мозку позбуватися токсинів навпаки знижується як під час сну, так і під наркозом.

Про це заявили вчені з Британського науково-дослідного інституту деменції при Імперському коледжі Лондона (UKDRI), повідомляє The Independent.

За результатами дослідження, які були оприлюднені в журналі Nature Neuroscience, науковці повідомили, що активність може бути кращою за сон, коли йдеться про допомогу мозку для виведення токсинів. Дослідники вказали, що їхні висновки мають бути доведені на людях.

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"У (науковій) сфері так багато уваги приділяється ідеї очищенню як однієї з ключових причин, чому ми спимо, і ми, звичайно, були дуже здивовані, коли побачили протилежне в наших результатах", – прокоментував професор біофізики та анестезіології в Імперському коледжі Лондона, співкерівник дослідження Нік Френкс.

До цього моменту вважалося, що мозок використовує сон для позбавлення від шкідливих речовин. Однак під час дослідження науковці з'ясували, що здатність мозку позбуватися токсинів знижувалася під час сну та під наркозом.

Так, під час сну мишей барвник із їхнього мозку виводився на 30% менш ефективно порівняно з гризунами, які не спали. А в мишей під дією наркозу швидкість очищення була знижена на 50%.

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Дослідники вважають, що розмір молекул може впливати на швидкість руху тих чи інших токсинів через мозок, а деякі сполуки очищуються через різні системи.

"Поки що ми не знаємо, що саме в цих станах уповільнює виведення молекул з мозку. Наступним кроком нашого дослідження буде спроба зрозуміти, чому це відбувається", – анонсував професор Френкс.

Тож тепер науковці планують визначити, чи можна підтвердити отримані результати на людях.

"Існує багато теорій щодо того, чому ми спимо, і хоча ми показали, що виведення токсинів може не бути ключовою причиною, не можна заперечувати, що сон є важливим. Порушення сну є поширеним симптомом серед людей, які живуть з деменцією, проте ми досі не знаємо, чи є це наслідком, чи рушійним фактором прогресування хвороби", – зауважив співкерівник дослідження, професор Білл Вісден.

Він вважає цілком можливим те, що повноцінний сон допомагає знизити ризик розвитку деменції з інших причин, аніж виведення токсинів.

"З іншого боку, наше дослідження показало, що очищення мозку є дуже ефективним під час неспання. Загалом неспання, активність і фізичні вправи можуть ефективніше очищувати мозок від токсинів, – зауважив Вісден.

Нагадаємо, раніше вчені з Нідерландського інституту неврології з'ясували, що бачить та відчуває сновида.

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