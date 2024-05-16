Зачем мозгу сон: ученые совершили шокирующее открытие

Исследователи выяснили, что бодрствование, активность и физические упражнения могут более эффективно очищать мозг от токсинов.

Долгое время считалось, что мозг использует сон, чтобы избавиться от вредных веществ. Однако теперь ученые выяснили, что способность мозга избавляться от токсинов наоборот снижается как во время сна, так и под наркозом.

Об этом заявили ученые из Британского научно-исследовательского института деменции при Имперском колледже Лондона (UKDRI), сообщает The Independent.

По результатам исследования, обнародованным в журнале Nature Neuroscience, ученые сообщили, что активность может быть лучше сна, когда речь идет о помощи мозгу для выведения токсинов. Исследователи указали, что их выводы должны быть подтверждены на людях.

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"В (научной) сфере так много внимания уделяется идее очищения как одной из ключевых причин, почему мы спим, и мы, конечно, были очень удивлены, когда увидели противоположное в наших результатах", – прокомментировал профессор биофизики и анестезиологии в Имперском колледже Лондона, соруководитель исследования Ник Фрэнкс.

До этого момента считалось, что мозг использует сон для избавления от вредных веществ. Однако в ходе исследования ученые выяснили, что способность мозга избавляться от токсинов снижалась во время сна и наркоза.

Так, во время сна мышей краситель из их мозга выводился на 30% менее эффективно по сравнению с бодрствующими грызунами. А у мышей под действием наркоза скорость очищения была снижена на 50%.

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Исследователи считают, что размер молекул может влиять на скорость движения тех или иных токсинов через мозг, а некоторые соединения очищаются через разные системы.

"Пока мы не знаем, что именно в этих состояниях замедляет выведение молекул из мозга. Следующим шагом нашего исследования будет попытка понять, почему это происходит", – анонсировал профессор Фрэнкс.

Теперь ученые планируют определить, можно ли подтвердить полученные результаты на людях.

"Существует много теорий относительно того, почему мы спим, и хотя мы показали, что выведение токсинов может не быть ключевой причиной, нельзя отрицать, что сон важен. Нарушение сна является распространенным симптомом среди людей, живущих с деменцией, однако мы до сих пор не знаем, является ли это следствием, или движущим фактором прогрессирования болезни", — отметил соруководитель исследования, профессор Билл Висден.

Он считает вполне возможным, что полноценный сон помогает снизить риск развития деменции по другим причинам, чем выведение токсинов.

"С другой стороны, наше исследование показало, что очищение мозга очень эффективно во время бодрствования. В целом бодрствование, активность и физические упражнения могут эффективнее очищать мозг от токсинов", — заметил Висден.

Напомним, ранее ученые из Нидерландского института неврологии выяснили, что видит и чувствует лунатик.

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