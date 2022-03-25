У Кремлі паніка через відмову ЄС від енергоносіїв РФ - Шольц

У Кремлі паніка через відмову ЄС від енергоносіїв РФ - Шольц

На думку Шольца, Європі може знадобитися до п'яти років, щоб повністю відмовитися від постачання енергоносіїв із Росії.

У Кремлі паніка через те, як швидко ЄС та інші західні союзники відмовляються від імпорту російської нафти, газу та вугілля, адже це має вирішальне значення для економіки РФ.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц лідерам ЄС на саміті, пише Politico.

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Зазначається, що Шольц за зачиненими дверима перед очільниками ЄС визнав, що Європі може знадобитися до п'яти років, щоб повністю відмовитися від постачання енергоносіїв із Росії.

Мміністр економіки Роберт Габек заувадив, що у випадку з газом для цього знадобиться більше часу, принаймні до середини 2024 року.

Нагадаємо, що німецькі енергетичні компанії дуже швидко відмовляються від своїх контрактів з російськими постачальниками нафти та вугілл. За оцінкою уряду, Німеччина має бути майже вільна від імпорту російської нафти та вугілля до кінця 2022 року.

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