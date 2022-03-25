В Кремле паника из-за отказа ЕС от энергоносителей РФ — Шольц

По мнению Шольца, Европе может потребоваться до пяти лет, чтобы полностью отказаться от поставок энергоносителей из России.

В Кремле паника из-за того, как быстро ЕС и другие западные союзники отказываются от импорта российской нефти, газа и угля, ведь это имеет решающее значение для экономики РФ.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц лидерам ЕС на саммите, пишет Politico.

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Отмечается, что Шольц за закрытыми дверями перед главами ЕС признал, что Европе может понадобиться до пяти лет, чтобы полностью отказаться от поставок энергоносителей из России.

Мминистр экономики Роберт Габек отметил, что в случае с газом для этого понадобится больше времени, по крайней мере, до середины 2024 года.

Напомним, что немецкие энергетические компании очень быстро отказываются от своих контрактов с российскими поставщиками нефти и углей. По оценке правительства Германия должна быть почти свободна от импорта российской нефти и угля до конца 2022 года.

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