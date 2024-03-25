У Міноборони РФ вихваляються тим, що начебто збили 11 "українських безпілотників"

Росіяни заявили, що вночі проти 25 березня 2024 року начебто було припинено спробу "київського режиму" зробити "терористичну атаку" із "застосуванням БпЛА літакового типу" по об'єктах на території Російської Федерації.

Про це заявили у Міністерстві оборони Росії.

Також вони вихваляють, що нібито то "черговими засобами ППО" одинадцять "українських безпілотних літальних апаратів" було перехоплено над територією Ростовської області.

Водночас вночі місцеві повідомили про атаку невідомими дронами на електростанцію у Ростовській області.

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А також два енергоблоки Новочеркаської ДРЕС у Ростовській області виведено з експлуатації.

Нагадаємо, що раніше у ГУР прокоментували удари по НПЗ у Самарській області.

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