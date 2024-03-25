В Минобороны РФ хвастаются тем, что вроде бы сбили 11 "украинских беспилотников"

Россияне заявили, что ночью против 25 марта 2024 года якобы была пресечена попытка "киевского режима" совершить "террористическую атаку" с "применением БпЛА самолетного типа" по объектам на территории Российской Федерации.

Об этом заявили в министерстве обороны России.

Также они восхваляют, что якобы "очередными средствами ПВО" одиннадцать "украинских беспилотных летательных аппаратов" были перехвачены над территорией Ростовской области.

В то же время ночью местные сообщили об атаке неизвестными дронами на электростанцию в Ростовской области.

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А также два энергоблока Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области выведены из эксплуатации.

Напомним, ранее в ГУР прокомментировали удары по НПЗ в Самарской области.

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