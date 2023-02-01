У Москві арештували американку, яка вигулювала на Красній площі теличку

У середу, 1 лютого, суд у Москві ухвалив рішення арештувати на 13 діб громадянку США Алісію Дей, яку напередодні затримали на Красній площі у російській столиці, де вона перебувала в супроводі телички. На неї було складено два адміністративні протоколи.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

За версією слідства, американка не просто прогулювалася із теличкою по центральній площі Москви, але й вигукувала гасло: "Тварини - не їжа!".

У коментарях перед початком судового засідання активістка підтвердила, що придбала тварину на порталі оголошень, щоб врятувати її від забою, а потім повела вигулювати містом і знайомити з визначними пам'ятками.

"Я викупила теля для того, щоб його не з'їли. Вирішила відвести його в таке чудове місце та показати йому країну", - розповіла вона.

34-річна американка китайського походження зараз живе в підмосковному Реутові.

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Алісія Дей уже не вперше привертає увагу світовової громадськості у такий спосіб. У 2019 році газета Daily Mail писала про неї як про захисницю тварин та активістку, яка врятувала від забою свиню на фермі в передмісті Лондона.

У 2021 році вони надала притулок в орендованій квартирі у Дніпрі телятку та поросяті, а в 2022 році вигулювала на повідку барана у Варшаві.

Нагадаємо, нещодавно іспанська поліція вилучила понад 4,5 тонни кокаїну вартістю понад 100 млн євро на вантажному судні, яке перевозило корів.

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