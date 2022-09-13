У МЗС назвали "нікчемними" спроби РФ бути посередником у карабахському конфлікті

У МЗС України відреагували на військове загострення між Вірменією та Азербайджаном.

Українське МЗС закликає Азербайджан і Вірменію до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Україна уважно стежить за розвитком ситуації на кордоні Азербайджану та Вірменії. Закликаємо сторони до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту з дотриманням норм міжнародного права, зокрема, поваги суверенітету і територіальної цілісності держав в межах їх міжнародно визнаних кордонів", - заявив речник МЗС.

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Ніколенко згадав про роль Росії у врегулюванні цього конфлікту: "Відзначаємо нікчемність будь-яких посередницьких зусиль і зусиль з підтримання миру з боку Російської Федерації, яка в черговий раз демонструє нездатність виконувати взяті зобов'язання".

Крім того, у МЗС закликають українців наразі утриматися від відвідання Нагірного Карабаху, а тим, хто вже перебуває в регіоні – уникати місць військової активності.

Нагадаємо, цієї ночі на кордоні між Вірменією та Азербайджаном спалахнула інтенсивна перестрілка. Азербайджан стверджує, шо зробив це у відповідь на масштабні диверсії на напрямках Дашкасан, Кельбаджар і Лачин, здійснені вірменською стороною.

Внаслідок бойових дій є загиблі. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звернувся до Володимира Путіна з проханням про допомогу в рамках Організації Договору про колективну безпеку та скликав засідання Радбезу.

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