У Німеччині розгорівся скандал через надання притулку біженцям — BILD

Політики не згодні з тими пропозиціями, які були запропоновані.

У Німеччини Саміт з питань біженців, який відбувся напередодні між правлячою коаліцією та опозиційним блоком ХДС/ХСС, зазнав повного провалу, тому обговорення було перенесено безпосередньо в Бундестаг. Цей й мало вплив на українців, яким надає допомогу ця країна.

Про це написало німецьке видання BILD.

Першим виступив лідер ХСС Александр Добриндт, за ним — канцлер Олаф Шольц, а останнім слово взяв голова ХДС Фрідріх Мерц.

Перш ніж обговорювати проблеми, пов’язані з біженцями, канцлер Олаф Шольц подякував мігрантам, які «допомогли побудувати Німеччину і зробити її успішною». Потім глава уряду розкритикував блок ХДС/ХСС, засудив бездіяльність міністрів внутрішніх справ у минулому та звинуватив керівництво ХДС/ХСС у популізмі щодо питання міграції.

Шольц давно не виступав так емоційно — кілька разів йому навіть доводилося переривати свою промову. Спочатку він орієнтувався на заздалегідь підготовлений план, але згодом перестав дивитися на лист. Вибух гніву канцлера, як зазначають спостерігачі, явно не був запланований. Лідер ХДС Фрідріх Мерц лише сміявся і іноді вигукував щось у відповідь.

Незважаючи на провал саміту, Шольц запропонував опозиції продовжити співпрацю з питання надання притулку. За словами глави уряду, «двері ще не закрилися».

Після Шольца до трибуни підійшла співголова фракції «Альтернатива для Німеччини» в Бундестазі Аліс Вайдаль. Вона звинуватила ХДС у приєднанні до «лівого єдиного фронту» і висловила жаль, що опозиційний блок не хоче створювати коаліцію з "АдГ". Водночас Вайдаль розкритикувала й усі дії правлячої коаліції — від економічного планування до міграційної політики.

Нарешті, Фрідріх Мерц виступив останнім: він відразу дав зрозуміти, що блок ХДС/ХСС засуджує будь-яку ксенофобію та уточнив, що без мігрантів у Німеччині багато чого просто не працювало б. Водночас він закликав відмовляти у наданні притулку всім мігрантам, які потрапляють до Німеччини з інших країн ЄС, де вони вже зареєстровані як біженці. За словами Мерца, повний відмову від нелегальних мігрантів «юридично допустимий і практично можливий».

Нагадаємо, що в Німеччині змінилися правила для біженців з України, які стосуються допомоги.

Читайте також: