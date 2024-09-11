В Германии разгорелся скандал из-за предоставления убежища украинцам — BILD

В Германии Саммит по вопросам беженцев, который состоялся накануне между правящей коалицией и оппозиционным блоком ХДС/ХСС, испытал полный провал, поэтому обсуждение было перенесено непосредственно в Бундестаг. Это и имело влияние на украинцев, которым оказывает помощь эта страна.

Об этом написало немецкое издание BILD.

Первым выступил лидер ХСС Александр Добриндт, за ним канцлер Олаф Шольц, а последним слово взял председатель ХДС Фридрих Мерц.

Прежде чем обсуждать проблемы, связанные с беженцами, канцлер Олаф Шольц поблагодарил мигрантов, которые «помогли построить Германию и сделать ее успешной». Затем глава правительства подверг критике блок ХДС/ХСС, осудил бездействие министров внутренних дел в прошлом и обвинил руководство ХДС/ХСС в популизме по вопросу миграции.

Шольц давно не выступал так эмоционально – несколько раз ему даже приходилось прерывать свою речь. Сначала он ориентировался на заранее подготовленный план, но потом перестал смотреть на письмо. Взрыв гнева канцлера, как отмечают наблюдатели, явно не был запланирован. Лидер ХДС Фридрих Мерц лишь смеялся и иногда выкрикивал что-то в ответ.

Несмотря на провал саммита, Шольц предложил оппозиции продолжить сотрудничество по вопросу предоставления убежища. По словам главы правительства, «дверь еще не закрылась».

После Шольца к трибуне подошла сопредседатель фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге Алис Вайдаль. Она обвинила ХДС в присоединении к «левому единому фронту» и выразила сожаление, что оппозиционный блок не хочет создавать коалицию с "АдГ". В то же время Вайдаль раскритиковала и все действия правящей коалиции — от экономического планирования до миграционной политики.

Наконец, Фридрих Мерц выступил последним: он сразу дал понять, что блок ХДС/ХСС осуждает любую ксенофобию и уточнил, что без мигрантов в Германии многое бы просто не работало. В то же время, он призвал отказывать в предоставлении убежища всем мигрантам, которые попадают в Германию из других стран ЕС, где они уже зарегистрированы как беженцы. По словам Мерца, полный отказ от нелегальных мигрантов «юридически допустим и практически возможен».

Напомним, что в Германии изменились правила для беженцев из Украины, которые касаются помощи.

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