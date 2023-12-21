У Підмосков'ї брила льоду впала на чергу біля військкомату: один чоловік загинув

Глиба льоду зламала росіянинові хребет і ребра, одне з яких проштрикнуло йому легеню та розірвало печінку.

У місті Люберці Московської області РФ брила льоду впала на людей біля входу до військкомату, до якого вони стояли в черзі, щоб стати на облік за місцем проживання.

Як повідомляє видання The Moscow Times, постраждали чотири особи, трьох із них госпіталізували.

Інцидент стався в середу, 20 грудня. Наступного ранку стало відомо, що один із законослухняних військовозобов’язаних росіян помер у лікарні.

За інформацією Mash, 34-річний заступник директора підмосковної компанії “ОКБ Метал цех” Федір Кузьмін помер у реанімації, не приходячи до тями. Глиба льоду зламала чоловікові хребет і ребра, одне з яких проштрикнуло йому легеню та розірвало печінку.

Також читайте Російський паспорт із "сюрпризом": у Петербурзі іноземці отримали громадянство РФ разом із повістками

У черзі разом із Кузьміним була його дружина, яка також постраждала – у неї тріщина у хребті.

Ще один постраждалий із пробитою головою перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості.

Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу за ч. 2 ст. 293 КК РФ (халатність) та ч. 2 ст. 109 КК РФ (заподіяння смерті через необережність внаслідок неналежного виконання особою своїх професійних обов'язків).

Нагадаємо, Держдума РФ удесятеро підвищила штраф за неприбуття до військкомату. Раніше максимальна сума такого штрафу передбачала 3 тисячі рублів, тепер – 30 тисяч рублів (близько 300 доларів США).

Читайте також: