У Південній Кореї стався землетрус

У центральній частині Південної Кореї у суботу зранку, 11 лютого, приблизно за 180 кілометрів на південь від столиці Сеула, стався землетрус магнітудою 2,3 бала.

Про це повідомили у Метеорологічному управлінні Республіки Корея, пише Yonhap.

Епіцентр землетрусу був на глибині 13 км. Про пошкодження чи жертви наразі не невідомо. Місцева влада збирає дані для оцінки можливих збитків.

Також повідомляється, що землетрус у цьому районі став 44 від 1978 року, коли у Південній Кореї розпочалося спостереження за землетрусами.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок землетрусу у Туреччині та Сирії збільшилася до 24 218 людей. Окрім того, внаслідок землетрусу дістали поранення близько 80 000 людей. Ще майже 93 тисячі постраждалих евакуювали із зони лиха на півдні Туреччини.

На півдні Туреччини внаслідок землетрусів утворилась гігантська тріщина (відео).

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