В Южной Корее произошло землетрясение

В центральной части Южной Кореи в субботу утром, 11 февраля, примерно за 180 километров к югу от столицы Сеула, произошло землетрясение магнитудой 2,3 балла.

Об этом сообщили в Метеорологическом управлении Республики Корея, пишет Yonhap.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 13 км. О повреждениях или жертвах пока неизвестно. Местные власти собирают данные для оценки возможных убытков.

Также сообщается, что землетрясение в этом районе стало 44 с 1978 года, когда в Южной Корее началось наблюдение за землетрясениями.

Напомним, количество погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии увеличилось до 24 218 человек. Кроме того, в результате землетрясения получили ранения около 80 000 человек. Еще почти 93 тысячи пострадавших были эвакуированы из зоны бедствия на юге Турции.

На юге Турции в результате землетрясений образовалась гигантская трещина (видео).

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