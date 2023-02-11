В Южной Корее произошло землетрясение

Землетрясение зафиксировали в центральной части Южной Кореи.
В центральной части Южной Кореи в субботу утром, 11 февраля, примерно за 180 километров к югу от столицы Сеула, произошло землетрясение магнитудой 2,3 балла.
Об этом сообщили в Метеорологическом управлении Республики Корея, пишет Yonhap.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 13 км. О повреждениях или жертвах пока неизвестно. Местные власти собирают данные для оценки возможных убытков.
Также сообщается, что землетрясение в этом районе стало 44 с 1978 года, когда в Южной Корее началось наблюдение за землетрясениями.
Напомним, количество погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии увеличилось до 24 218 человек. Кроме того, в результате землетрясения получили ранения около 80 000 человек. Еще почти 93 тысячи пострадавших были эвакуированы из зоны бедствия на юге Турции.
На юге Турции в результате землетрясений образовалась гигантская трещина (видео).
Читайте также:
- В Турции спасли беременную женщину и пенсионерку: были под завалами пять суток
- ВВС США сбили в небе загадочный объект размером с автомобиль: подробности
- В Британии взорвалась авиационная бомба времен Второй мировой войны (видео)