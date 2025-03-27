У Південній Кореї вирують лісові пожежі: що відомо про катастрофічні наслідки

У Південній Кореї майже тиждень тривають лісові пожежі / © Associated Press

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У Південній Кореї 21 березня виникли лісові пожежі — через вітри полумʼя досі шириться. У країні загинули щонайменше 24 людини.

Про це пише CNN.

Серед жертв — четверо держслужбовців, яких направили для боротьби з лісовими пожежами. Багато загиблих були літніми людьми у віці 60—70 років. Також відомо про 26 поранених. Пожежі змусили понад 27 тисяч осіб залишити свої домівки.

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Під час гасіння пожежі розбився гелікоптер, пілот загинув на місці.

За словами виконувача обов’язків президента Хан Дук Су, до боротьби з вогнем залучено всі наявні ресурси, включно з військовими та підтримкою з боку американських сил у Кореї.

За даними Хана, наразі лісові пожежі знищили 17 000 гектарів лісу та 209 будинків і заводів.

Уряд оголосив постраждалі території зоною стихійного лиха. Серед зруйнованих об’єктів — стародавній храм Гоун, збудований 681 році.

Нагадаємо, масштабні лісові пожежі в Південній Кореї розпочалися в суботу в окрузі Уйсон на південному сході країни. Їх спричинило поєднання сухої погоди, сильного вітру та високих температур, що створили ідеальні умови для стрімкого поширення вогню.