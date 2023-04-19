У Польщі формують війська тероборони: зголошуються дедалі більше жінок

Шукають кандидатів переважно з північної частини Сілезького воєводства, які хочуть поєднувати професійну роботу з військовою.

У Польщі, місті Ченстохов, формують 132-й батальйон легкої піхоти 13-ї бригади територіальної оборони Сілезії. Незабаром розпочнеться набір, а потім навчання.

Командир бригади полковник Томаш Бялас сказав про це в ефірі польського радіо "Катовиці".

Командир бригади, полковник Томаш Бялас наголосив, що наразі шукають кандидатів переважно з північної частини Сілезького воєводства, які хочуть поєднувати професійну роботу з військовою.

"Починатимемо від звання рядового, але якщо у когось вже є військовий досвід, скажімо після навчання резервістів, якщо є молодше офіцерське звання, теж запрошуємо вступати до лав батальйону. Для рядових ми маємо добру пропозицію, вони зможуть стати офіцерами, це залежить від них самих", - зазначив полковник.

За його словами, до військ територіальної оборони зголошується дедалі більше жінок. Жінки вже складають 16% військових та мають вищий показник рішучості, коли йдеться про можливість пов’язати своє життя із військом.

Нагадаємо, Польща на кордоні з Росією почала будувати електронний бар'єр за 83 млн доларів. Бар'єр, тобто систему камер і давачів руху, встановлять на 199 км кордону так, що він охопить всю сухопутну межу з РФ.