У Путіна розповіли, чи планують запроваджувати воєнний стан в Росії

Незважаючи на це, рішення про введення воєнного стану на території РФ, Кремль поки ухвалювати не планує.

Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМП.

"Жодних рішень про введення воєнного стану в будь-яких регіонах поки не ухвалювалося", - наголосив речник Путіна.

За його словами, рішень щодо закриття кордонів для чоловіків через мобілізацію також поки що немає.

До слова, Пєсков за кілька днів до того, як диктатор Путін підписав указ про мобілізацію, заявляв, що такого рішення не буде. Втім, 21 вересня "фюрер" оголосив про так званий призов. Пізніше речник пояснив свою відповідь тим, мовляв, його запитували "про повну мобілізацію", а не часткову.

Нагадаємо, 21 вересня, під час ранкового звернення до народу, президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні від сьогодні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потрапляють військові в запасі, які мають військові фахи та бойовий досвід.

Росія має намір призвати 300 тисяч резервістів, які насамперед мають бойовий досвід, повідомив міністр оборони Сергій Шойгу. З його слів, у межах мобілізації буде задіяно близько 1% мобілізаційного ресурсу. Він обіцяв, що студентів та учнів вишів часткова мобілізація не торкнеться.

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