У РФ заявили про атаку БпЛА на Ростовську область: горять трансформатори

В області триває атака БпЛА.
Ростовську область РФ в ніч проти 9 липня масовано атакували безпілотники.
Про це заявив місцевий губернатор Васілій Голубєв.
Він заявив, що безпілотники почали атакувати область о 2:00.
За його словами, сили ППО та засоби РЕБ нібито знищили кілька десятків цілей в межах регіону.
"Внаслідок повітряної атаки в Родіонова-Несветайському районі сталося загоряння двох трансформаторів на електропідстанції. На місце виїхав пожежний розрахунок. У Ростові-на-Дону на місці падіння залишків БПЛА сталося загоряння сухої рослинності, пожежу оперативно ліквідовано", - зазначив Голубєв.
Він також додав що в області триває робота ППО.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Воронезькій області дрони СБУ підірвали склад боєприпасів.
Крім того, ми раніше інформували, що у РФ повідомили про атаку безпілотників, через що горять нафтобази.
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