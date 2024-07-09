У РФ заявили про атаку БпЛА на Ростовську область: горять трансформатори

Ростовську область РФ в ніч проти 9 липня масовано атакували безпілотники.

Також читайте Російський Ростов атакували безпілотники: що відомо

Про це заявив місцевий губернатор Васілій Голубєв.

Він заявив, що безпілотники почали атакувати область о 2:00.

За його словами, сили ППО та засоби РЕБ нібито знищили кілька десятків цілей в межах регіону.

"Внаслідок повітряної атаки в Родіонова-Несветайському районі сталося загоряння двох трансформаторів на електропідстанції. На місце виїхав пожежний розрахунок. У Ростові-на-Дону на місці падіння залишків БПЛА сталося загоряння сухої рослинності, пожежу оперативно ліквідовано", - зазначив Голубєв.

Він також додав що в області триває робота ППО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Воронезькій області дрони СБУ підірвали склад боєприпасів.

Крім того, ми раніше інформували, що у РФ повідомили про атаку безпілотників, через що горять нафтобази.

Читайте також: