У РФ повідомили про атаку безпілотників: горять нафтобази (відео)

Також в результаті атаки була пошкоджена вежа звʼязку.

У Росії повідомили про атаку безпілотників на Краснодарський краї, в результаті чого загорілись резервуари з паливом.

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Про це йдеться у повідомленні місцевих жителів.

Повідомляється, що безпілотники атакували дві нафтобази, після чого загорілись резервуари з паливом в Павлівській і Ленінградській станицях.

Крім того, повідомляється, що в результаті атаки була пошкоджена вежа звʼязку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що безпілотники атакували Ростов-на-Дону.

Крім того, ми раніше інформували, що дрони атакували Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї РФ.

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