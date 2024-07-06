У РФ повідомили про атаку безпілотників: горять нафтобази (відео)

Також в результаті атаки була пошкоджена вежа звʼязку.
У Росії повідомили про атаку безпілотників на Краснодарський краї, в результаті чого загорілись резервуари з паливом.
Про це йдеться у повідомленні місцевих жителів.
Повідомляється, що безпілотники атакували дві нафтобази, після чого загорілись резервуари з паливом в Павлівській і Ленінградській станицях.
Крім того, повідомляється, що в результаті атаки була пошкоджена вежа звʼязку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що безпілотники атакували Ростов-на-Дону.
Крім того, ми раніше інформували, що дрони атакували Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї РФ.
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