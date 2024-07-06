Новий премʼєр Британії у розмові з Байденом підтвердив непохитну підтримку України

Перша зустріч лідерів Британії та США відбудеться на саміті НАТО у Вашингтоні наступного тижня.

Новий голова уряду Великої Британії Кір Стармер провів у п’ятницю телефонну розмову з президентом США Джозефом Байденом, під час якої підтвердив непохитну підтримку України у її прагненні захиститись від російських агресорів.

Про це йдеться у повідомленні сайті британського уряду.

"Лідери обговорили спільну відданість особливим відносинам між Великою Британією та США, а також їхні спільні амбіції щодо більшого економічного зростання. Обговорюючи геополітичні виклики, лідери підтвердили свою непохитну відданість Україні, а прем'єр-міністр підкреслив, що підтримка України з боку Великої Британії є непохитною", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у пресслужбі уряду Великої Британії заявили про, що новий премʼєр з нетерпінням чекає на роботу пліч-о-пліч зі США по всьому спектру відносин, "включаючи партнерство AUKUS та забезпечення вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону".

Очікується, що перша зустріч лідерів Британії та США відбудеться на саміті НАТО у Вашингтоні наступного тижня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із сером Кіром Стармером, якого цього дня було офіційно призначено новим прем’єр-міністром Великої Британії.

Крім того, ми раніше інформували, що у Британії призначили нового прем'єр-міністра.

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