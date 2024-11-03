У родині Білла Гейтса поповнення: хто народився (фото)

Мія з'явилася на світ в день третьої річниці весілля Дженніфер Гейтс і її чоловіка Наеля Нассара.

Відомий американський бізнесмен і один із засновників Microsoft Білл Гейтс знову став дідусем. Його 28-річна старша дочка Дженніфер Гейтс народила дівчинку.

Про радісну новину вона розповіла у своєму Instagram.

Друга донька Дженніфер Гейтс і її чоловіка Наеля Нассара народилася 2 листопада. Подружжя вирішило назвати дівчинку Мією.

У соцмережі Дженніфер поділилася трепетним знімком, на якому їхня старша донька Лейла спостерігає за молодшою сестричкою в ліжечку.

Дженніфер Гейтс розповіла, що їх донечка Мія з'явилася на світ в день їхньої третьої річниці весілля.

Білл Гейтс вже прокоментував своє нове статус дідуся. У соціальних мережах він поділився дописом Дженніфер, висловивши радість з приводу того, що знову став дідусем. Він написав: "Ласкаво просимо у світ, Мія. Мені так пощастило бути твоїм дідусем".

Фото другої онуки Біла Гейтса / jenngatesnassar Instagram

Дженніфер Гейтс вийшла заміж за Наеля Нассара в жовтні 2021 року на кінній фермі у Вестчестер. У них уже є дочка Лейла, яка народилася навесні минулого року.

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