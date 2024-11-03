В семье Билла Гейтса пополнение: кто родился (фото)

Мия появилась на свет в день третьей годовщины свадьбы Дженнифер Гейтс и ее супруга Наэля Нассара.

Известный американский бизнесмен и один из основателей Microsoft Билл Гейтс снова стал дедушкой. Его 28-летняя старшая дочь Дженнифер Гейтс родила девочку.

О радостной новости она рассказала в своем Instagram.

Вторая дочь Дженнифер Гейтс и ее мужа Наэля Нассара родилась 2 ноября. Супруги решили назвать девочку Мией.

В соцсети Дженнифер поделилась трепетным снимком, на котором их старшая дочь Лейла наблюдает за младшей сестренкой в кроватке.

Дженнифер Гейтс рассказала, что их дочь Мия появилась на свет в день их третьей годовщины свадьбы.

Билл Гейтс уже прокомментировал свой новый статус дедушки. В социальных сетях он поделился корреспонденцией Дженнифер, выразив радость по поводу того, что снова стал дедушкой. Он написал: "Добро пожаловать в мир, Мия. Мне так посчастливилось быть твоим дедушкой".

Фото второй внучки Белая Гейтса/jenngatesnassar Instagram

Дженнифер Гейтс вышла замуж за Наэля Нассара в октябре 2021 года на конной ферме в Вестчестере. У них уже есть дочь Лейла, родившаяся весной прошлого года.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, когда празднуем Новый 2025 год, какое животное будет его символом.

Читайте также: