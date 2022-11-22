У Росії полковник генштабу вимагав як хабар пральну машину

У російських окупантів – просто якась "пристрасть" до пральних машинок та унітазів.

У Москві затримали полковника генштабу збройних сил РФ, який вимагав у військкома хабар – пральну машину.

Про це пише пропагандистське видання "Комерсант".

Полковник Іван Мертвіщев вимагав від військового комісара хабар у вигляді пральної машини, натомість обіцяв "закрити очі" на порушення, знайдені під час перевірки військкомату.

Мертвіщев зазначив своєму підлеглому, що справи у військкоматі з набором призовників вкрай погані, а якщо і з відповідною документацією все буде нормально, то він обов'язково знайде до чого причепитися.

Полковник запропонував військкому купити йому пральну машину вартістю щонайменше 70 тис. рублів. Своєю чергою, військовий комісар зробив вигляд, що погодився, а сам звернувся із заявою до ФСБ. Хабарника упіймали "на гарячому".

Військовий суд Москви відправив Мертвіщева на два місяці під домашній арешт.

У Мережі українці бурхливо відреагували на цей інцидент, зауваживши, що у російських окупантів – просто якась "пристрасть" до пральних машинок та унітазів. Саме ці предмети росіяни дуже часто вивозять додому з розграбованих українських осель.

Нагадаємо, що на одному з напрямків ведення бойових дій росіяни покинули КАМАЗ із награбованим українським майном. У кузові видно телевізор, кондиціонер та мультиварку.

А мешканка нещодавно звільненої від росіян Херсонщини розповіла, як окупант вимагав від неї код до мультиварки, бо думав, що це – сейф.

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