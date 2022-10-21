Як російські окупанти крали пральну машину з будинку українців: з'явилось відео

Російські вояки продовжують красти у цивільного населення і мародерити в Україні.
Окупанти в одному із населених пунктів України пограбували будинок мирних жителів, який перед цим розвалили. Загарбники вкрали в українців пральну машинку.
Відео, як рашисти тягнуть побутову техніку, опублікував канал "Цаплієнко" в Telegram.
На ролику помітно, як російські військові виходять із зруйнованого будинку цивільних жителів із пральною машинкою у руках, яку вантажать у військову машину, що стоїть неподалік. Після цього окупанти знову повертаються до будинку, очевидно, аби ще щось вкрасти.
Армія РФ мародерить і грабує в Україні
Російські військові під час повномасштабної війни проти України знеславилися зокрема мародерством і пограбуванням українців. Окупанти масово крадуть майно мирних жителів. Загарбники цуплять усе: від жіночої білизни до побутової, компютерної техніки, автомобілів та коліс до них. В одній із розмов, яку перехопила СБУ, російський окупант зізнається, що вояки "другої армії світу" крадуть в українців навіть магніти з холодильників, оскільки ніколи раніше не бачили такої "розкоші".
Після звільнення одного з населених пунктів Харківщини від окупантів співробітники відділеня "Нової пошти" виявили, що російські загарбники вкрали унітаз.
Зараз в тимчасово захопленому Енергодарі на Запоріжжі російські окупанти готуються до втечі. Вони масово грабують готелі, вивозячи звідти майно, зокрема чайники, телевізори, холодильники.
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