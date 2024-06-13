У Росії скаржаться на безпілотники у двох областях

У Міноборони заявили про "успішну роботу ППО".

У ніч проти 13 червня безпілотники атакували Ярославську та Володимирську області Росії. У Мініоборони країни-агресорки звинуватили в атаці Україну.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони РФ.

"Протягом минулої ночі припинено низку спроб "київського режиму" здійснити терористичні атаки із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО три БПЛА знищено над територією Ярославської області та один БПЛА знищено над територією Володимирської області", - сказано у заяві.

Нагадаємо, вранці 13 чеврня на Бєлгородщині поскаржилися нібито на "обстріл ЗСУ", після чого у росіян зникло світло.

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