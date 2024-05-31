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У Росії спалахнула чергова нафтобаза унаслідок "повітряного удару"

У Росії спалахнула чергова нафтобаза унаслідок "повітряного удару"

У соціальних мережах поширюють фото нібито пожежі на нафтобазі / Фото: із соцмереж

У росіян була тривожна ніч.

У Темрюкському районі Краснодарського краю Росії БПЛА атакували нафтобазу.

Про це повідомляють місцеві представники влади. 

Наразі горять 3 цистерни з нафтопродуктами. Глава регіону повідомляє, що пожежі надано високу категорію складності. Є постраждалі з-поміж співробітників нафтобази, їм надають медичну допомогу. Інші евакуйовані.

Російська влада "відзвітувала", що на місце події виїхав голова району Федір Бабенков.

"Одразу в кількох муніципалітетах краю цієї ночі відбито масовану "атаку безпілотників". Усі вони "пригнічені силами ППО". У Новоросійську спеціальні служби ведуть обстеження території і пошук апаратів, що впали. За попередньою інформацією, постраждалих і руйнувань немає", - повідомив губернатор Веніамін Кондратьєв.

В атаці росіяни звинувачують "бойовиків ЗСУ". 

Нагадаємо, що раніше жителі Новоросійська, що у Краснодарському краї РФ, повідомляли про вибухи

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